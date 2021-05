Tijd om uw homosensuele zij/hen de sporen te geven en keihard te gaan op het allergayste meezingfeestje van het jaar, namelijk het Songfestival: een bonte verzameling hysterie waarbij de niet serieuze inzendingen u uitlachen dat u überhaupt kijkt en de wel serieuze inzendingen allemaal net iets te hard hun best doen om op Lady Gaga te lijken. Nederland zit er met het Broccolilied van Jeangu de Makreel een beetje tussenin: zo kansloos als honderdduizend man, maar ook weer niet echt bedoeld om uit te lachen. Wij krijgen een heel lekkere beukvibe van die mafketels uit Oekraïne, en Portugal is natuurlijk het beste. Wel heel leuk is het dat we het feestje mogen organiseren! Daarvoor hebben we uit de kast getrokken: de overheerlijke merrie Nikkie de Jager. Alsook Botox Janzen, Jantje Smit en Edsilia Rombley. Hieronder een allesomvattend LIVEBLOG, met alle belangrijke updates en ook zeer ongenuanceerde updates NA IEDER LIEDJE. Doe dus vooral heel vaak op F5 douwen want vanavond zijn we zo gay als een waterkanon. LIVE, NPO1.

UPDATE: Gratis bitterballen in de persruimte, wàààààt

UPDATE: Ruth Jacott en de in 1992 nog relevante Paul de Leeuw (vindt Jeangu natuurlijk geweldig) zijn de analytici. De Pierre van Hooijdonk en Arnold Bruggink van het Songfestival. Die twee zijn voorafgaand aan de show met hun gezicht in een nest boze wespen gevallen

UPDATE: Glennis Grace (moest ooit plaatsmaken in de Jordaan) doet kennelijk ook iets. EDM-vervelio Afrojack komt ook wat geld ophalen

UPDATE: En dan nu de opkomst van alle landen. Een of andere dj staat op en neer te stuiteren. Jantje, Botox Janzen en Edsilia zingen het liedje Venus

UPDATE: 26 landen. Tering

DE OPTREDENS

UPDATE 01 CYPRUS - Dit is dus gewoon Lady Gaga, maar dan een slappe gekookte aardappel in plaats van een heerlijk gebakken aardappeltje: met minder talent dan Gaga en zeer lelijk gezongen. We zien een meid in een zilveren vodje ('jurk') en vier dansers die allemaal malle capriolen uithalen. Letterlijke kopie van Bad Romance. SLÉCHT. Ga terug naar je eigen eiland!

UPDATE 02 ALBANIË - Hallo benen, waar gaat u met die mevrouw naartoe? Deze dame heeft effe de outfit van die griet van Cyprus overgekocht op een zwarte markt in Dürres. Geen dansers, wel veel rook - dankzij een windmachine uit het jaar 0. Het liedje is vreselijk en we verstaan er ook nog eens geen zak van, wel goed gezongen

UPDATE 03 ISRAEL - We schrijven Israel maar eens zonder trema, volgens Spartacus is met immers 'te veel moeite'. Deze Israëlische Medusa schieten we met haar bloedsaaie nummer als Gaza-raket naar de plek waar ze hoort: de laatste plek! Haar benen lijken op chocoladesigaretjes. Het LED-scherm is trouwens wel gruwelijk

UPDATE 04 BELGIË - De ravissante mevrouw Geike Arnaert kent u natuurlijk van Zoutelande, waar ze samen met de zanger van Bløf zat te verzuipen in wodka en bokking van haar pa. Het liedje heeft wel iets weg van Hooverphonic, een soort Warhaus, maar dan slecht. Verdomd, het is Hooverphonic

UPDATE 05 RUSLAND - Deze klucht. Een lullende Matroesjka. Nederland heeft de beste pillen van de planeet maar iemand had de dealer wel toegang tot Ahoy kunnen weigeren, want deze meid heeft een paar Nintendootjes geklapt. Voor deze muziek hebben we - in tegenstelling tot voor de Russische strijdkrachten - geen respect.

UPDATE 06 MALTA - Tot nu toe onze huisfavoriet! Ook een soort Lady Gaga-kloon, maar dan met een zegeltje LSD onder je tong, en ze kan wel een robbertje zingen. Hallucinant nummertje. Wederom een zilveren jurk, we worden helemaal emotioneel van die zilveren jurkjes

UPDATE 07 PORTUGAL - We hebben zin om de Zuid-Portugese zeelucht op te snuiven bij het horen van deze gozer met zijn enorme staart, die keihard in zijn ballen is geragd. Vinho Branco uit de Douro-vallei erbij. Enfin, dit nummer is het 'echtste' en beste nummer van allemaal: het lijkt zowaar op muziek!

UPDATE 08 SERVIË - Zangclubje Je Tinderprofiel is een soort O'Gene, maar dan met een sausje Robert Schoemacher en thuis op de bank heel veel Servische beren die je in elkaar beuken als je iets te dichtbij komt. Belgrado is trouwens wel een fantastische stad om een keer te zuipen: overwin je Oostblokangst en ga naar club Mr. Stefan Braun, met die maffe lift, en zeg dat Mosterd je gestuurd heeft

UPDATE 09 VK - Hahahahaha dan hebben ze 67 miljoen inwoners in het Verenigd Koninkrijk en dan sturen ze deze regelrechte kneus. En dat decor: twee trappetjes, dat is het dan. Slecht gezongen ook, met z'n ademtekort. Het lijkt wel of-ie een of andere longziekte heeft. EN DAN DIE JAS. MET DIE RITSEN. Een toelatingsprojectje voor de kunstacademie. Gtfo man Engelse dildo



UPDATE 10 GRIEKENLAND - Al die andere wijven in deze wedstrijd doen allemaal of ze een interessant Tinderprojectje zijn, maar deze is dat écht. Wat een regelrechte godin met haar gezicht als marsepein, haar benen als een giraf en haar gatige glitterpak. EN ZE KOMT UIT UTRECHT! Ze kijkt trouwens wel een beetje of ze een keiharde drol in haar kontsluis heeft hangen

UPDATE 11 ZWITSERLAND - Vette blouse. Ingewikkeld liedje. Die knakker doet het prima. Lekkere uithaal ook, pik. WTF nu doet hij een slang na. Okee, eerlijk is eerlijk, de muziek is natuurlijk niks, maar deze gozer is wel goed!

UPDATE 12 IJSLAND - Dit is de Kelly Family die toevallig ook eigenaar is van een hippe koffiebar in Amsterdam-Noord. We gaan absoluut wel/niet lekker op deze jaren 80 discocarnaval van absolute Sterre-Willems. Maar ja, we lachen erom, vanavond liggen ze weer met z'n allen in hetzelfde bed. En dan ligt u naast Samantha, die zo avontuurlijk is als een autoband

UPDATE 13 SPANJE - Deze Spaanse gozer doet alsof-ie een fijne jongen is, maar als je even de andere kant op kijkt knalt hij op het strand van Blanes met je zus. Het liedje is zo zoetsappig als een beker ranja zonder water. O wacht, de Spanjool verandert ineens in de siëstaneef van George Michael. Heeft deze dude misschien ook een cockring om? Wacht wat