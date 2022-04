Ze vechten niet alleen voor zichzelf, ook voor ons. Je moet het zien alsof je tegen Hitler vecht.

Ik zou me, als ik jou was, me geen zorgen maken over "instroom" of "ijzeren gordijn" of "wie het land moet opbouwen".

De "maskirovka" is over. Velen wisten het al, sommigen niet, sommigen nog steeds niet Poetin = Stalin of eigenlijk erger.