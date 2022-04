Interessant in het stuk op navylookout.com is vooral deze

zin: "Either the UAV, coastal radar or possibly targeting data supplied by NATO may have been used to pinpoint the position of the cruiser before the Neptunes were launched."

Natuurlijk kwam de targeting data van NATO. Waarom zou je vertrouwen op verouderde radar of een kwetsbare UAV wanneer je op de satelliet precies kunt zien waar dat bootje lag. Waarom zou je überhaupt met slecht weer een UAV sturen om naar bootjes te zoeken?



Dat die UAV daar toch was, was afgezien van een afleidingsmanouvre (wat ook al een dubieuze claim is) vooral om "plausible deniability" voor NATO te verzorgen: NATO levert de data, de Russen weten dat, de Amerikanen weten dat de Russen dat weten maar Oekraïne zegt dat het de UAV was en NATO ontkent alles. Rusland blijft knarsetandend achter..