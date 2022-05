Slecht nieuws voor iedereen die een reisje naar Oekraïne op de planning had staan (iemand als Nancy Pelosi, of Angelina Jolie). De start- en landingsbaan van het vliegveld van Odessa is onder vuur genomen door de Russen. Odessa, na Kiev en Kharkiv de derde stad van het land, is de enige grote stad aan de Zwarte Zee die nog in handen is van Oekraïne. Het knokken concentreert zich verder vooral in de Donbas. Volgens de analisten van The Study of War hebben de Russen echter geen grote doorbraken weten te forceren, en is het goed mogelijk dat Oekraïne de komende dagen meer tegenaanvallen gaat plaatsen. Voorts: nieuwe satellietbeelden van ruimtetechbedrijf Maxar, dit keer van de Azovstal-hel. Zie boven en na de klik. Dan nog een rondje aan de andere kant van het spectrum der debielen. Het thuisland heeft bezoek gehad van de 200-jarige Nancy Pelosi, een Vera Bergkamp met twintig keer zoveel jaarringen en verder precies even weinig kwaliteiten. Amerikaans bezoek in Oekraïne, dat vinden ze in Rusland niet zo leuk. Pelosi was echter niet het enige halfje op bezoek in het thuisland: mrs. Smith Angelina Jolie was gisteren in Lviv. Mevrouw de oorlogstoeriste is een soort gare Bono. Jolie was op 'persoonlijke titel' naar Oekraïne afgereisd en toen het luchtalarm ging moest ze effe sprinten. Wat een dombo! Tot slot: Zweden is over de zeik, want een Russisch verkenningsvliegtuig (een An-30) heeft gisterenavond tijdelijk het Zweedse luchtruim geschonden. Maai dat ding dan neer! Indien belangrijk nieuws, zoals Pelosi die plots overlijdt aan ouderdom, komen we bij u terug...

Azovstal

Azovstal

Marioepol

Marioepol

Deze draad

KAART!