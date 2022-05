Ja,

Lavrov is sluw (en erg intelligent).

U maakt de denkfout te denken dat Lavrov poogt vooral de internationale gemeenschap te bespelen.

Dat doet hij niet, want als doorgewinterd diplomaat weet hij hoe in de wereld hierover wordt gedacht.

Lavrov maakt deel uit van het Poetin-regime, en spreekt voornamelijk voor binnenlandse consumptie.

Daarom sprak hij een paar maanden geleden bijvoorbeeld ook niet over ‘oorlog’ toen hij in Turkije was, in de wetenschap dat hij niet van de binnenlandse lijn kan afwijken. Het had juist dom geweest om wel over ‘oorlog’ te reppen; voor het imago van Rusland in het buitenland maakt het niets uit, maar in Rusland zelf zou het verregaande consequenties (mobilisatie van dienstplichtigen) kunnen hebben.

Naar het buitenland toe steekt hij willens en wetens gewoon een lulverhaal op. Toch niemand die Ruslands intenties meer serieus neemt.

Ik denk overigens niet dat Lavrov een van de hardliners is, ondanks dat hij misschien gedeeltelijk is gaan geloven in de retoriek. Maar hij moet wel blijven meedoen. Want anders worden de mans privileges hem afgenomen. Veel keus heeft hij niet. Zoals zoveel Russen in Rusland.