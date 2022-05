Welkom op dag 89 van de oorlog, een oorlog die in ieder geval niet zal eindigen door het opgeven van territorium door de Oekraïners. Dat gaan ze namelijk niet doen, zo is inmiddels wel duidelijk. Nu de strijd bij Marioepol is gestreden ligt het zwaartepunt van de grondoorlog in het oosten, bij Severodonetsk en Lysychansk. De Russen dreigen de thuisploeg te omsingelen (kaart), al hebben ze gisteren en vannacht weinig terreinwinst geboekt. Wel zijn de gevechten hevig, zoals bij Lyman (linksboven op die kaart), met 'a huge amount of casualties'. Volgens gouverneur van de regio Serhiy Gaidai doet Rusland een rondje verschroeide aarde: alles moet kapot of dood. Dat doen ze ook met behulp van Terminators (daar hebben ze er niet veel van) en laat u niks wijsmaken: dat zijn geen tanks, maar BMP's. In het zuiden zijn de Russen kennelijk / mogelijk bang voor een tegenoffensief van de Oekraïners, die 20.000 troepen verzameld zouden hebben om de Russen uit Kherson te verdrijven. Vanuit de lucht regent het op meer plaatsen ellende: bijvoorbeeld bij Odessa en Mykolaiv. Het is trouwens (nog steeds) niet zo dat het van een leien dakje gaat voor de Russen, weten ook de Britten: "A combination of poor low-level tactics, limited air cover, a lack of flexibility, and a command approach which is prepared to reinforce failure and repeat mistakes has led to this high casualty rate, which continues to rise in the Donbas offensive." Dan tot slot, hieronder, de korte documentaire (24 minuten) gemaakt van beelden van ene Yuri Shalayev, een jonge tankofficier in het leger van de Russen. Shalayev filmt hoe hij naar Oekraïne wordt uitgezonden en daar na een hevige strijd gevangen wordt genomen - het geeft een mooi inkijkje van het leven aan het front en hoe mager die Russen nou eigenlijk opereren. Later meer... LIVEBLOG.

UPDATE 8.49 uur - Russische verliezen (volgens Oekraïne) gaan richting de 30.000 man