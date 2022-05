We hebben in dit land een "het valt wel mee" brigade als het om de Russen gaat. Zo van, waar twee vechten hebben twee schuld, of zet er een hek omheen, wat hebben wij ermee te maken.

Dat gaat voorbij aan een paar dingen:

1. Rusland beweert zelf steevast dat "het westen" de Grote Vijand is. Daarmee zijn wij ongewild al een betrokken partij geworden.

2. Russen plegen systematisch oorlogsmisdaden, zoals bewust alle ziekenhuizen bombarderen, burgers deporteren naar Siberië ( en dat zijn er heel veel), het martelen en doden van verdachte burgers en gevangen militairen. Dit gebeurt op grote schaal. En niet alleen in Bucha.

3. De graanvoorraad wordt vernietigd of gestolen. Wereldwijd extra honger.

4. De Oekraïense cultuur en structuur moet helemaal kapot van de Russen. Veroverde gebieden worden "gerussificeerd", een oude Stalin methode.

Kortom Oekraïne als staat wordt vernietigd, het gaat Poetin niet slechts om een bufferstaat of de nazi's of welk kutverhaal ook, het is een oorlog tegen een volk waar de Duitsers nog een puntje aan konden saugen. Lebensraum, dat begrip heeft Poetin goed begrepen en Oekraïners zijn hier duidelijk de Untermenschen. Het is een oorlog waarin wij nu eens niet de kruidenier of de koopman moeten spelen maar ons moeten zetten achter deze strijd tegen terreur die we lang niet hebben gezien op dit continent, of het moet Srebrenica zijn.