Klimaatverandering is ondanks de tanende interesse van Gen Z nog steeds een hot topic. Bij de ongewassen doch vaak door de ME besproeide lui van XR bijvoorbeeld. Maar ook bij Nederlanders van TNO, het KNMI, SRON en ISISpace die aangesloten zijn bij het 'Tango-project'. Dat moet er over drie jaar voor zorgen, met satellieten die grote uitstoters controleren, dat de bij het Parijse klimaatakkoord aangesloten landen de afspraken daadwerkelijk naleven. Doen ze dat niet, dan hebben wij het subiet door. Nederland als observator van de werelduitstoot: hoezee! Bij de NOS een praktijkvoorbeeld uit het verleden: "Toen werd bijvoorbeeld ontdekt dat Australische steenkolenmijnen veel meer gas lekten dan uit officiële cijfers naar voren kwam. 'De Australische overheid heeft dat toen bijgesteld', zegt Van Amerongen. 'Je ziet dus dat het werkt om partijen op de vingers te kijken.'"

Och, wat worden we hier een partij bloeddorstig van met z'n allen. Helaas bieden sommige ketterlanden verzet tegen onze almachtige project. De regering-Trump blijkt een doorn in het oog en wil de helft van het wetenschapsbudget van NASA schrappen om ons te stoppen. Maar in de VS snappen ze niet dat ze geen eigen wil meer hebben, dat ze leven in onze nieuwe utopische wereldorde en een vergeefse strijd strijden tegen het hoog boven de rest verheven Nederlandse oog. Met dank aan ons, Nederland, zal niemand ooit nog ongezien CO2 uitstoten!