Landgenoten, proficiat! DE ZON SCHIJNT! We zijn terug in de jaren vijftig. Het ultieme schrikbeeld van kneiterlinks, maar we zijn er. Landbouwminister Wiersma (BBB) zit er amper twee maanden, en de CO2 is fantastisch naar benee. Nu weer normaal gaan eten (koolraap en lof, schorseneren en prei), televisiekijken naar 2 netten, op een Philips met draaiknop, terwijl moeder (v) den pijp van vader (m) rookt en in het weekend met de Kip-caravan naar een camping bij Zandvoort, voor een topless plons in zee & een moot gebakken vis. Nu nog een Eigen Huis & Tuin voor iedereen & we leven nog lang en gelukkig.