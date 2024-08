Nou snikkels gefeliciteerd er komt een nieuw seizoen Big Brother. Na tien edities gaan we het he-le-maal anders doen. Alles wordt anders. Alles wordt anders behalve dan dat halfbejaarde Purmerend-figuren met namen als Cornelis en Ronald eigenlijk alleen maar kijken in de hoop een glimp op te vangen van een korrelig wipje, zodat ze als Tineke eenmaal naar bed is even goed mezelf in gevecht kunnen gaan. Alles wordt anders dat tien clowns op commando door een hoepeltje springen om een steeds lager geldbedrag te kunnen vangen van John de Mol. Alles wordt anders dat allerlei gemankeerde figuren zich laten uitknijpen als een citroen omdat ze toch niks meer te verliezen hebben. Alles wordt anders behalve dat Geraldine 'scan nu de QR-code op je icetea-verpakking en win een zonnepaneel voor je camper' Kemper nog steeds niet zo'n goede presentatrice is. Alles wordt anders want het wordt NOOIT meer zoals vroeger. We hadden Bart en Sabine en Ruud en Willem en daarna werd alles anders, maar vooral heel veel minder.