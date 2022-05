Azov is voor Rusland de ideale zondebok. Er zitten nazi's tussen (een minderheid) en ze zijn nationalistisch, maar de Russen hebben bewezen dat ze zelf overigens geen haar beter zijn. Voor het Russische TV publiek echter is dit prachtig: De nazi's zijn uitgeroeid en de strijd tegen de Duitse nazi's dat is zo ongeveer het enige waar de Russen nog trots op kunnen zijn.

Het is alleen een leugen zoals eigenlijk alles wat de Rus op TV voorgeschoteld krijgt. Het is de enige manier geweest om Poetins oorlog te kunnen verkopen thuis. Maar nu ontdekt hij dat zijn eigen propaganda op de werkelijkheid stuit, namelijk dat Oekraïners geen Russen willen in hun land.

Het wordt tijd dat Rusland keihard op zijn nummer wordt gezet om voor eeuwig een einde te maken aan die arrogante houding van ze. In combinatie met dat eeuwige slachtoffer-geklaag van ze is dat een te gevaarlijke mix, zoals we hebben kunnen ontdekken. Het wordt tijd dat Russen beseffen dat ze in een leugen leven, hun land is niets groots, het is een armetierig corrupt klotenland. Verrot in alle opzichten.