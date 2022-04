Mijn vriendin is Russisch, en we hadden het gisteren over hoe belabberd het leger er aan toe is. En we vroegen ons af hoe het in hemelsnaam kan dat Poetin of andere hoge officieren er blijkbaar geen weet van hadden hoe slecht het leger daar er werkelijk aan toe is. Toen ik opperde dat het domweg door corruptie kwam deelde ze de volgende anecdote.

Haar broer heeft vroeger in het Russische leger gediend, en moest met regelmaat wacht staan bij ondergrondse wapen opslagen. Meerdere malen was hij er toen getuige van dat officieren in- en uitlipen met wat ze konden dragen. En uiteraard kon hij er niets van zeggen want ze waren zijn superieuren. Maar als het ontdekt werd, dan kreeg hij ze alsnog op z'n flikker, want het gebeurde toen hij op wacht stond.

Dat was decennia geleden, en slechts 1 lokatie. Als dat inderdaad op grote schaal gebeurd binnen het Russiche leger kom je dus uit op wat we nu zien; ondeugedelijk of niet onderhouden materieel, bemand door ongemotiveerde soldaten die weten dat ze genaaid worden.

Het zou me weinig verbazen als Valdimir's kernwapens er net zo belabberd voorstaan.

Wellicht is het het overwegen waard om de NAVO een strategische bevrijdingsactie van Belarus te laten doen. Gooi die kale Poetin-vriend voor het tribunaal in Den Haag, en stuur een berichtje naar Moskou dat als vriend Vlad niet terugtrekt en start met herstelbetalingen, dat Moskou de volgende is.

Dikke (no pun intended) kans dat z'n bolle kop ontploft van woede.