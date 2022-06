: Dank voor je opbouwende kritiek op mijn analyse. Ik zeg nergens dat de oorlog irrelevant is voor de EU. Natuurlijk zijn wij gebaat bij het stoppen van Russische verovering.

Maar de voortdurende escalatie vanuit de VS en de oproepen Rusland economisch plat te branden en te blijven vechten ipv te onderhandelen - tsja, ik denk niet dat het in het belang is van de EU of zelfs Oekraine. Ik zie ook nog niet voor me dat de Russen effectief verjaagd kunnen worden, hoe erg dat ook is, tenzij de NAVO Rusland de oorlog verklaart.

Ik zeg ook niet dat de EU (je bedoelt vast niet het continent) een imperialistische agenda heeft of als dictatuur opereert, maar wel dat de Europese Commissie streeft naar een 'ever closer union', en elke crisis aangrijpt om landen daartoe aan te zetten. Door de agenda te zetten en in media (met name Ursula) steeds vol op het emotie-orgel te gaan, zet men druk op de lidstaten.