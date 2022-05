Opmerkelijk, dat fatalistische gelul van sommige reaguurders.

Even een paar wijze woorden uit het verleden, van Winston Churchill:

“ “Never give in, never give in, never, never, never, never-in nothing, great or small, large or petty - never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. We stood all alone a year ago, and to many countries it seemed that our account was closed, we were finished. All this tradition of ours, our songs, our School history, this part of the history of this country, were gone and finished and liquidated”.

Dat waren tijden dat wij nog ECHTE leiders hadden, die over wijsheid, kennis, visie, doorzettingsvermogen en STALEN BALLEN beschikten.

Maar ik blijf hopen op betere tijden.

Hier hebben we, in tegenstelling tot Rusland (en China) een democratie waarin we WEL onze eigen leiders kunnen en mogen kiezen.

Dat recht moet de Oekraïeners in Oekraïne behouden blijven. Tezamen met het recht dat potentaten met hun poten van hun vrouwen, kinderen, graan, grondstoffen, kunstschatten, huizen en andere eigendommen moeten afblijven!