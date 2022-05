: Het punt is alleen of "we" dit nog steeds weten als het, pak 'm beet een jaar geleden is dat Oekraïne ofwel uit is geroeid, ofwel geannexeerd is door Rusland. Accepteren we dat dan binnen de kortste keren als het nieuwe normaal? Poetin heeft godzijdank het eeuwige leven niet. Vinden we zijn opvolger over een paar jaar eigenlijk best een toffe peer (mild zelfs) waarmee we best zaken kunnen doen? Kijkend naar Rusland en de bevolking zie je in elk geval dat de misdaden die dit land pleegt stelselmatig worden weggepoetst. Stalin wordt nog steeds als lichtend voorbeeld gezien, van de horodomor heeft geen Rus ooit gehoord en voor zover men daar wél van gehoord heeft was de horodomor terecht. De manier waarop de Russen kijken naar wat er nu in Oekraïne gebeurt is een voortzetting van die mentaliteit. Dat de Russen geïndoctrineerd en gehersenspoeld zijn maakt zowel Rusland als de Russen levensgevaarlijk. En nee, daar kunnen de Russen wellicht niets aan doen. Maar dát maakt ze niet minder gevaarlijk. Zelfs in het westen wonende Russen misbruiken hun vrijheid om vóór Poetin te demonstreren en dié Russen hebben toegang tot alle informatie.