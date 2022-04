Stel u maar eens de vraag. Wat zijn die Russen nou eigenlijk aan het doen? Ja, wat zijn die Russen nou eigenlijk aan het doen? Is dat leger van ze zó slecht? Zijn die Oekraïners zo goed? Is het echt gewoon een apenland met nukes? Wat zijn ze nou eigenlijk aan het DOEN? Bijna zestig dagen zitten 'we' nu in deze shit en de vooruitgang is drie keer niks, behalve dan dat half Oekraïne met de grond gelijk is gemaakt. Voornamelijk vanuit de lucht. Nou, applaus hoor. Volgens de Britse inlichtingendiensten hebben de Russen, die mogelijk wel of mogelijk toch nog niet aan hun grote Donbas-offensief zijn begonnen, ook de laatste 24 uur weer weinig tot geen vorderingen gemaakt. Behalve dan met de destructie van steden als Kharkiv, en natuurlijk Marioepol, de hel op aarde, met volgens Oekraïners reeds circa 20.000 doden, op dit moment is het mogelijk zelfs een ergere plek dan Helmond. Volgens vicepremier Iryna Vereshchuk verhindert Rusland evacuaties uit Marioepol (wat zijn die Russen nou eigenlijk aan het doen?) - mogelijk komt er vandaag een moment dat burgers, die ook nog verstopt zitten in de Azovstal-fabrieken, kunnen vertrekken. Enfin, in Kherson wappert inmiddels de Sovjet-vlag. Dan nog even de gezonken Moskva (dag 50): volgens de Russen 1 dood en 27 vermist. Eerder kwamen er van pro-Kremlin-media berichten over 116 dood & 100+ vermist maar die berichten zijn uiteraard gejorist. Tot slot nog goed nieuws? Het was rustig in Kiev. Maar wat zijn die Russen nou eigenlijk aan het DOEN?

Vrouwen & kinderen in Azovstal

Tsja

Sommige lui vinden dit leuk he