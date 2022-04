Ongeacht zijn ideologie of merk leugenmachine onder het bureau is Lavrov wel een paar maten intelligenter, meer belezen en vaardiger in logica en argumentatie dan enige westerse evenknie momenteel. Het niveauverschil is ontzettend. Alsof je een wereldwijd gezochte mafiabaas en psychopaat met een kleuterklas laat debatteren over het lijden in de wereld. Zo'n verschil dus. Zinloos en je gaat bijna twijfelen welke kant je achter het stuur zou willen puur om de basale vraag of kinderhandjes wel om een stuur zouden passen.

Weinig overtuigende beelden verder van die 60000+ ingegraven en omsingelde elitetroepen van Oekraïne, waar 24x7 artillerie op regent. Zeven jaar ingraven stellingen zijn niet in een week opgerold. Zo werkt een landoorlog niet. Langzaam manoeuvreer en belaag, verzwak je de tegenstander tot collapse. Niets nieuws behalve als je alleen via CNN een Golfoorlog of andere search & destroy missies kent tegen woestijnbewoners. Dat je daarmee dus opgroeide en denkt dat je zo oorlogen wint (terugkijkend dat dus zelfs ook niet).