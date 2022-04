Dag 61 van de gekte met als 'opmerkelijkste' nieuws van afgelopen nacht: de Amerikaanse ministers Antony Blinken (BuZa) en Lloyd Austin (Defensie) waren in het diepste geheim op koffie bij Volodymyr Zelensky in Kiev. Het is natuurlijk geen porem als die krakkemikkige Joe Biden zijn heup breekt op die opengeschoten straten daaro, dus moesten Blinken en Austin de kastanjes maar uit het vuur halen. De twee hebben laten weten Oekraïne te gaan helpen met wapens en luchtverdedigingssystemen, alsook met 713 miljoen dollar. Voorts keren Amerikaanse diplomaten 'deze' week terug naar Oekraïne. Dan door naar het knokken: er waren vannacht enorme explosies te zien en te horen in Bryansk, een stad in West-Rusland, zo'n 150 kilometer ten noorden van de Oekraïense grens. Volgens de OSINT-knakkers zijn twee oliedepots geraakt, mogelijk ook op een militaire basis, dus het mogelijk dat de ellende is veroorzaakt door raketten uit Oekraïne. Dat wordt nog wat, dus daarover later meer. In Oekraïne zelf loeide het luchtalarm in vrijwel het hele land, maar grote explosies of inslagen zijn er niet gemeld. Nog wel van belang: de Russen staan aan de poort van Kryvyi Rih, de geboorteplaats van Zelensky. Later meer... LIVEBLOG.

UPDATE 8.45 uur - Opruimen kunnen ze wel, daar in Oekraïne

UPDATE 9.01 uur - Britse intel: beetje vooruitgang voor de Russen in de Donbas, maar geen grote doorbraak

UPDATE 9.55 uur - Deze ochtend dan toch veel gedoe, zelfs in het westen van Oekraïne. 'Heavy Russian Missile Strikes', onder meer in Lviv

UPDATE 9.57 uur - Meer boembeeld van knal op Bryansk hiero

Ongezelligheid in de Azovstal-fabriek

KAART