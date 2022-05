The #Ukrainian counteroffensive northeast of #Kharkiv is making significant progress and will likely advance to the #Russian border in the coming days or weeks.

UA stoot hard terug rondom #Kharkiv, waar de Russen tot bijna het moederland! worden teruggedrongen. Bron: ISW twitter

Dat maakt het voor de Russen steeds lastiger om elders een vuist te maken, omdat ze troepen in nodig hebben of anders in het noorden worden weggevaagd.