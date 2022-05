"May 5 (Reuters) - Russia said on Thursday that its artillery struck multiple Ukrainian positions and strongholds overnight, killing over 600 fighters."

Komt regelrecht uit het propagandabureau van het Kremlin en iedereen weet dat die (bijna) altijd liegen. Het kan natuurlijk wel. Ze schieten wellicht zo'n 600 ton explosieven op de Oekraïnse stellingen per dag. Het probleempje met deze "info" is echter dat ze geen meter vooruit lijken te komen. Je zou toch zeggen dat 600 doden op een frontlinie in 1 dag (ik neem aan Donbass) je een grote mogelijkheid moet geven om door te breken. Dus ik neem het maar met een korreltje zout. Voor Oekraïne is dat anders. Die zitten ingegraven op strategische punten en hoeven alleen maar de aanstormende Russen af te knallen, en daarnaast zitten ze in mobiele teams die pantser kapot blazen en daarnaast schieten ze op grote afstand met artillerie (et al) op niet zo goed ingegraven Russen. De meeste mensen zijn het wel eens dat die Oekraïnse cijfers wellicht aangedikt zijn maar hoogstwaarschijnlijk de werkelijkheid naderen.