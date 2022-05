:

Acht het "Russian collusion" verhaaltje van extreemrechts weer.

Luister vriend. De Russen waren keihard bezig om stemmen te winnen voor Trump. Waarom? Omdat zij prima wisten dat Trump een domme beïnvloedbare narcistische idioot was en dus in hun voordeel. Alle presidentskandidaten krijgen altijd de intel van alle veiligheidsinstanties. Trump kreeg dus ook de intel dat Rusland hem aan het helpen was door e.e.a te manipuleren (van hacks tot desinformatie campagnes) zijn antwoord was "WOW COOL" "thank you Russia".

Dat is het verhaal, althans wat bewezen kan worden.

Maar Trump liep ook te juichen toen zijn supporters het capitool bestormden want dat vond hij "COOL".

Slechte en kwaadaardige mensen, ze zijn er. Trump is zo'n man. Laten we hopen dat hij nooit meer de macht krijgt over het sterkste leger ter wereld.