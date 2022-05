De wereld hield zijn adem in voor de 9 mei-viering in Rusland en kan nu opgelucht een biertje pakken in het virtuele café, want niet alleen bleven extra escalaties van Poetins kant uit, maar ook viel het machtsvertoon van de militaire parade tegen. Begrijp ons niet verkeerd, die Russen beheersen een indrukwekkende ganzenpas, maar gezien de complete luchtparade werd afgelast wegens een schapenwolkje aan de hemel, moest al machtsvertoon van het rollend materieel komen. En hoewel daar serieus krachtig spul tussen zat, was de stoet korter dan gebruikelijk en bleef vernieuwing uit. Opvallend in een jaar waar het machtsvertoon belangrijker is dan ooit voor tsaar Poetin. Speciaal voor de fans van machtige machines laten we hieronder alle rollende monsters nog één keer de revue passeren. Dan herkent u ze als ze met een geschilderde 'Z' door Oekraïne rijden.

Disclaimer: Wij zijn ook maar amateur zijlijnspotters, dus enige incorrectheden kunnen er doorheen glippen. Wilt u zeker weten wat daar rijdt, stuur dan Poetin even een kaartje.

Aurus Senat

Neem een Rolls-Royce Dawn, gooi hem op zo'n brak kopieerapparaat in de supermarkt waar u nog 50 cent in moet stoppen voor elk printje en daar komt dan deze Aurus Senat uitrollen. Een prestigeproject van het Kremlin dat zich niet in Westerse auto's wilde laten vervoeren. Als we ze vandaag over de keien van het Rode Plein zagen hobbelen, mag duidelijk zijn dat ze in ieder geval qua vering nog niet kunnen tippen aan hun Westerse concurrenten. Tegenwoordig overigens ook te koop voor het normale publiek. Staande generaal niet meegeleverd.

Classic - T-34-85

De klassieker mocht de parade leiden. U kunt tenslotte geen Tweede Wereldoorlog herdenken zonder de communistische held op rupsbanden: de T-34. Tussen 1940 en 1945 bouwden de Sovjet-Unie ruim 57.000 van deze kleine kruipers en de enorme aantallen bleken uiteindelijk cruciaal voor het winnen van de oorlog.

Set 1 - Kamaz-53949

De vier varianten van deze 4x4 jongens gooien we voor het gemak maar even op een hoop, want het verschil zit hem vooral in het geschut bovenop. Gepantserde infanterie 4x4's met een variatie aan compact geschut bovenop. In de parade kwamen tien stuks voorbij, waaronder drie met een op afstand bestuurbare geschutskoepel, zodat Pjotr niet zijn kwetsbare hoofd uit het dak hoeft te steken.

Set 2 - BMP's

Lichte infanteriegevechtsvoertuigen met een relatief klein 30 millimeter geschut op de BMP-2 en een 100 millimeter kanon op de (relatief) nieuwere BMP-3. Het setje van vier BMP-2's en drie BMP-3's werd aangevuld door drie Kurganets-25's. Deze heerlijke dikzakjes zijn voorzien van een 30 mm kanon, maar beschikken ook nog over antitankraketten.

Set 3 - T-72's

De grote jongens van het slagveld. Een tank die al bestaat sinds de begin jaren 70, maar sindsdien wel constant is doorontwikkeld en dit is de meest recente T-72B3M variant. Beschikt over een imposante 125 mm propjesschieter bovenop om vrij efficiënt gaten in flatgebouwen te knallen. Blijkt helaas bijzonder kwetsbaar door het feit dat de munitie in de geschutskoepel wordt bewaard, waardoor met een goed gemikt schot van een Javelin de voorraad explodeert, de bemanning omkomt en de koepel van het chassis vliegt. Dat is dus de reden dat u telkens beelden van losgeslagen tankkoepels in Oekraïne ziet. In de parade reden tien stuks mee, allemaal nog met de koepel intact.

Set 4 - Nieuwe spul, maar nog niet helemaal

Een interessant blokje en niet vanwege de zeven T-90M's voorop. Dat zijn ook mooie units met hun 1.000+ pk sterke diesels en 125 mm kanonnen, maar het gaat hier vooral om de twee T-14 Armata's die daarachter rijden. Dat is de toekomsttank die het oude spul moet vervangen. Hoewel prototypes al in 2015 in de parade meereden, lijkt de massaproductie nog steeds niet te zijn begonnen. Het feit dat er drie exemplaren stonden opgesteld voor de parade en uiteindelijk maar twee stuks over het Rode Plein rolden doet vermoeden dat de nieuwe trots nog immer kampt met technische problemen.

Set 5 - Tornado's

Achter een BTR-82A pantserinfanterievoertuig vinden we hier negen Tornado's. Een volledig automatische meervoudige raketwerper op een zeswielige vrachtwagen. Versies hiervan hebben al meerdere malen dood en verderf laten neerregenen op Oekraïense steden.

Set 6 - Iskanders

Achter de volgende BTR-82A groepsleider vinden we deze keer zes Iskander lanceerders van ballistische raketten. Een efficiënte manier om uw explosieven zo'n 400 tot 500 kilometer verderop te deponeren. Geschikt voor nucleaire raketkoppen, maar om de wereldvrede nog enigszins te bewaren momenteel vooral gebruikt voor de traditionele knallers.

Set 7 - Houwitsers

Wederom achter een BTR-82A (we stoppen met het vermelden van deze groepsleiders, want niet interessant) rijdt hier artillerie. Acht stuks van de 2S19M2 Msta-S. Ja, u kunt de sexy naamgeving wel aan die Russen overlaten. Wij gaven een deel van onze houwitsers onlangs weg aan de Oekraïners zodat ze een wedstrijdje verpissen verschieten met deze units kunnen doen. Met een bereik tot wel 36 kilometer schieten de langlopen met een goede crew zeven tot acht keer per minuut.

Set 8 - Luchtafweer

Een groepje machines die we helaas maar al te goed kennen, want naast vier stuks van de Tor-M2 rijden hier ook vier Buk-M3's. U weet wel, die dingen waarmee ze dus ook commerciële vluchten uit de lucht kunnen knallen. Die smerige haatraketten waardoor we na MH17 nog steeds over onderwerpen als "de onderste steen boven" schrijven. De werking van deze machines kunt u teruglezen in ellenlange rapporten over een ramp die nooit had mogen gebeuren.

Set 9 - Grote pijpen

Nu komen we bij het echt grote compensatiegeschut. Acht stuks van de S-400 Triumf, een luchtverdedigingssysteem dat vliegtuigen binnen een straal van 400 kilometer uit de lucht kan halen. Zoiets als onze Patriots, maar dan Russischer. Bij het systeem horen ook nog trucks met radars en een commandomodule, maar de trucks met die enorme lanceerbuizen zien er nu eenmaal het meest indrukwekkend uit in een parade.

Set 10 - Spul voor aan een parachute

Terug naar het grondwerk met tien BMD-4M's. Dit zijn de meeste recente versies van het infanteriegevechtsvoertuig dat beschikt over een 100 mm kanon. Lekker flexibel, want kan gewoon vanuit een vliegtuig aan een parachute op het slagveld gegooid worden en ze kunnen ook nog zwemmen. Biedt naast de crew ook nog plek aan zes soldaten, dus ideaal voor een groepsuitje.

Set 11 - Meer spul voor aan een parachute

Deze set past in dezelfde categorie als het vorige groepje, want ook deze tien BTR-MDM's zijn gebouwd om per parachute op het slagveld te droppen. Het is een pantserinfanterievoertuig met plek voor een bestuurder, een commandant en dertien infanteristen. De bewapening blijft beperkt tot een paar machinegeweren, rookgranaten en de getrainde Nicolai's die meereizen.

Set 12 - Big boy met little boys

Deze set bestaat uit acht Uran-9 onbemande grondvoertuigen, oftewel drones zonder vleugels. Of radiografisch bestuurbare auto's voor volwassenen. Het is één van de nieuwere speeltjes van het Russische leger en ze zijn onder andere voorzien van een 30 mm kanon en antitankraketten. Die zouden natuurlijk op afstand bestuurd over het Rode Plein kunnen rijden (zelfs autonoom als de route wordt voorgeprogrammeerd), maar blijkbaar wilden de Russen daar geen risico's mee nemen en daarom zijn ze achter op Ural-63704 tanktransporters geladen.

Set 13 - Nucleaire giganten

En dan eindelijk het echte werk. Want geen dictatoriale militaire parade kan zonder grote nucleaire raketten op gigantische rijdende lanceerplatformen. Poetin hield het bescheiden met drie van deze RS-24 intercontinentale ballistische raketten voor het afleveren van afschrikwekkende paddenstoelen. Raketten die met een snelheid van Mach 20 zo'n 11.000 tot 12.000 kilometer kunnen afleggen voordat ze hun lading droppen. Iedere raket kan meerdere kernkoppen bij zich dragen, al is het niet precies bekend hoeveel. De schattingen variëren van vier tot zelfs tien stuks. De installaties werden in de parade begeleid door zes Tigr's: de moderne Humvee's van Rusland.

Set 14 - Finale met prototypes

Vladimir eindigde de show met enkele prototypes. Nou ja, dat vermoeden we, want hoewel we deze Bumerangs al in 2015 voor het eerst zagen tijdens de 9 mei-parade, lijkt de productie van de pantserinfanterievoertuigen nog steeds niet op gang gekomen. Waarom zou je tenslotte die oude meuk naar Oekraïne sturen als je ook deze nieuwe speeltjes hebt? Het vermoeden is dan ook dat het project nog meer vertraging heeft opgelopen en de deelname aan de parade, net zoals de T-14 Armata's (Set 4), meer een blik in de toekomst dan een afspiegeling van de huidige mogelijkheden is.

