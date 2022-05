:

"Overigens vind ik dit niet onze oorlog, NL heeft daar niks te zoeken."

We zijn daar dan ook niet zelf. Maar het is wel in ons belang dat Rusland niet aan ieder land waar het aanspraak op maakt, iets te zeggen heeft. Het is in ons belang dat in Europa niet het recht van de dictator geldt, wegens het belang van de rechtsorde voor onze economie, de vrijhandel, de veiligheid en betrouwbaarheid van aanvoer van grondstoffen, de vrijheid van de keuze van handelspartners en de kleinere kans op chantage met energie. Dat Oekraïne niet verliest, is dus ook in jouw belang, al was het maar omdat de miljoenen gevluchte Oekraïners dan weer terug kunnen.

Blijkbaar is het heel lastig om uit te leggen waarom dat in ons belang is, vooral aan mensen die vinden dat de wereld ophoudt bij onze buitengrenzen. We leven niet meer in 1950. Onze welvaart is gebaseerd op de vrije handel en vervoer van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.