* Tring tring *



"Привіт, це Володимир Зеленський!"



- "Hello my friend Volodymyr! Dis is your goede friend Mark Rutte from De Netherlanders!! We already sent joe Stingers und Panzerfausten with fore hunderd raketten erwith. Then again we also sent joe snipergeweren und helmets und vesten of scherf! But now me and my minister of Defensie freule Kajsa Ollongron hef made the decision to send you also our PANTSERVOERTUIGEN. That I will announce on my Twitteraccount with an automated tweetje on 14.00 uur Dutch time. We hope that the pantservoertuigen will not knal op each other such as our Patriots who did that well. We will not also send joe our pantservoertuigen but also other heavy materiaal. We will hope you to overconquer the Russian agression, also with the hulp of the materiaal of De Netherlanders, und then in de nabije future joe can enter with the European Union. Thank you very much Zelensky voor everything you have done for us. Slava Ukraini!"

UPDATE: Rusland zet vijftien Nederlandse diplomaten uit. Dat is geen reactie op de levering van 'zwaarder materieel', maar een reactie op de zeventien Russische diplomaten / spionnen die door Nederland werden weggestuurd