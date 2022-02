Even los van de vraag "Is dit geen militaire inmenging?", want dat hele inlegvel is toch al door de versnipperaar getrokken, in een Molotov gefrot en met een vlammende stoplap er in naar de verstandige kiezer teruggeworpen: die set Stingers die WE naar Kiev sturen (hoe dan, dat kon zelfs ex-legerleider Mart de Kruif niet zeggen) is best wel vet speelgoed. Oud, maar betrouwbaar en zeker geschikt om ouwe Russische rotzooi mee vanaf de schouder naar de grond te halen. Ze zijn licht, makkelijk te gebruiken en ze passen ook op het dak van een Fennek (of vergelijkbaar pantservoertuig). "Een helikopterpiloot weet pas dat er een Stinger in het slagveld is op het moment dat hij neerstort", aldus de ervaringsdeskundige die ons deze foto's stuurde. De raketjes zijn ook helemaal niet duur joh: kosten maar een slordige 120.000 dollar per vuurpijl maar Nederland kennende kochten we ze dertig jaar terug in bulk voor een zachter prijsje. Nu dus alleen nog een manier bedenken om ze in Kiev e.o. te krijgen, maar hier hebben we alvast de foto's nog. Foto's na de breek, hogere resolutie in dit zipmapje (70MB) en hier nog een Insta van Onze Jongens van de luchtafweer. Niet op burgerluchtvaarttoestellen richten svp.