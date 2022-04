UPDATE 9.46 uur - Maar was Poetin er wel echt?



Ja het valt me op dat hij ineens er stukken beter uitziet. Zijn kop is slanker en veel meer van gezonde kleur (make up?) dan afgelopen donderdag.



Toen ik hem op 24 februari op tv zag voor het eerst sinds een lange tijd weer zag kwam direct "wat een prednison kop" in mijn gedachte op. Ik kan het weten als een voormalige prednison gebruiker. Volgende dingen zijn me inmiddels opgevallen vergeleken jaren terug:

dikke kop,

bleek,

futloze/belabberde houding,

rare manier van zitten,

zijn voet continu eventjes wat optillen,

aan iets geforceerd en lang vasthouden,

af en toe ineens (en eventjes) een rare loop beweging maken (zie meeting met Lukashenko),

af en toe onsamenhangend brabbelen,

voortdurend panisch gedrag om niet met Covid-19 te worden besmet,

etc.

Ik ga niet gissen waaraan hij mankeert, maar hij is duidelijk ziek of (versneld) oud aan het worden. Afgelopen 20 jaar heeft hij alles aan gedaan om zijn eigen imago op te vijzelen en zichzelf als een sterke gezonde leider neer te zetten dan hij werkelijk is. Dat doet hij nu vast nog steeds. Mogelijk is hij zwaar onder de invloed zoals prednison en adderall (een moderne variant van pervitin) om het schone schijn zoveel mogelijk intact te laten. Geestelijke bijwerkingen van deze medicijnen zijn niet mals: je hebt o.a. je eigen emoties en gedachten niet meer onder controle.