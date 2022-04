U kent misschien wel het verhaal van Harry de Heenreiziger die toch vooral Harry de Terugreiziger bleek te zijn toen alle vijfsterrenhotels in Oekraïne volgeboekt bleken. Of het verhaal van Peter uit Oss. Hij deed zich voor als Peter de Fantastische, maar bleek met zijn verzonnen verhaal niemand meer te zijn dan Peter de Fantast. Maar ze zitten er wel degelijk, daar aan het front, Nederlandse leeuwen met het mes tussen de tanden. We checken het maar niet dood, deze Reddit-post, daar is NOS_osint voor, maar lekker Ruttiaans steenkolenengels klinkt het allemaal wel. Wie gisteren ook in Oekraïne was, met een schep minder steenkolen dan de vermeende Nederlanders: Boris Johnson. De enige leider van de vrije wereld die niet meteen een heup breekt als hij rollatorloos van een stoeprandje moet. Epic video van een wandeling door Kiev hieronder. Ondertussen is er maar weer eens een Russisch megakonvooi gespot: de uitploeg verzamelt zich net over de grens, kennelijk in de buurt van Belgorod, en is nu op weg naar Velykyi Burluk (en later mogelijk Kharkiv). Het konvooi is kilometers lang en we weten allemaal hoe het ging met dat eerste superkonvooi van de Russen: niet zo goed. We moeten terug naar Dag 16 van ons liveblog: het konvooi ging ten onder aan Russische rukheid, geen brandstof, geen voedsel, geen water, schijtmateriaal en death from above in de vorm van Bayraktars. Verder vannacht weer her en der Russische raketten, voornamelijk in de regio van Dnipro en Mykolayiv. Is er nog goed nieuws? Jazeker: vieze rat Aleksey Bychkov, we hebben gisteren een updateje aan die smeerbeer gewijd, schijnt door de Russen te zijn gearresteerd wegens te goor voor woorden. Fijne zondag.

Epic BoJo

Konvooi II

TikTok Troops schieten weer in het wildeweg