Het was ogenschijnlijk een rustige nacht, die van dag 81 op dag 82 van de Russische invasie in Oekraïne, maar sinds enkele uren is de rust verstoord. Berichten over Russische (precisie)aanvallen op Odessa, met vage beelden van rookpluimen in de regio. De stad zelf lijkt in ieder geval niet te zijn geraakt. Ook in veel andere grote steden loeit het luchtalarm deze ochtend. Mogelijk zijn de Russen chagrijnig over de waardeloosheid van hun campagne. De New York Times heeft inmiddels ook een stuk bij elkaar gejat (Rob is boos, Neil ook) over de dramatische oversteek van de Donets, waar meer dan 400 Russische militairen uit de oorlog zijn gehaald. "Western military analysts … say the attempted crossing demonstrated a stunning lack of tactical sense." In het noorden moeten de Oekraïners troepen vrijhouden om een eventuele inval van de Wit-Russen tegen te kunnen houden - troepen die de Oekraïners goed kunnen gebruiken in de Donbas. Die verachtelijke gek Lukahsenko balanceert zo precies op het koordje van Poetin tevreden houden, zonder zelf daadwerkelijk te hoeven meedoen aan de oorlog. De Britse inlichtingendiensten denken echter wel dat Oekraïne klaar is met Lukashenko: als het conflict met Rusland is 'opgelost', gaat Oekraïne mogelijk nog een appeltje schillen met Wit-Rusland. En in het noordoosten staan de Oekraïners écht aan de Russische grens: daar maakten we vier dagen geleden maakten al melding van, nu ook beelden (onder topic, hier met vertaling). Het 227ste bataljon Kharkiv bereikt de rand van Rusland en ramt een grenspaal de grond in. Tikkie nerveus zijn ze wel, zo te zien. Is er nog goed nieuws, vandaag? Nee hoor! Later meer... LIVEBLOG.