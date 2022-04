:

Dat kan je samenvatten als "schuld van het westen" wat natuurlijk deels waar is omdat het westen Poetin altijd heeft behandeld met fluwelen handschoentjes terwijl Poetin alleen maar keiharde "gunboat diplomacy" verstaat. Komt omdat "Putinverstehers" (dat zijn denken dat ze Poetin wel begrijpen) in de politiek, maar ook "wetenschappers" proberen om in het hoofd van Poetin te kruipen en dat te meten naar westerse maatstaven. Maar Poetin denkt helemaal niet naar onze normen en waarden. Poetin is een maffiabaas en om zijn imperium in stand te houden kijkt hij naar de Tsaren van weleer en in zekere zin Stalin. In die wereld past geen democratie, geen vrijheid. Er is enkel 1 machtige elite die alles steelt en graait, een onderklasse van mensen die de restjes mogen en de subklasse van de onderklasse die enkel geschikt zijn als slaven en kanonnenvoer. Hoe die "has-beens" het ook wenden of keren ze hebben het fout. Sterker zonder een NAVO dat zegt iedereen (in Europa) kan en mag lid worden en zonder een EU dat zegt als je aan onze voorwaarden voldoet mag je lid worden had Poetin hetzelfde gedaan namelijk alle voormalige Sovjet republieken direct of indirect knechten. Hij heeft immers niets anders gedaan. Het is zijn hele "schtick".