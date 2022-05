Ook vandaag lees ik weer termen in de panelen zoals Putin approvers, Putinlovers, Zelenskylovers, enz.

Goed, ik reageer niet altijd op dit soort uitspraken maar ga dat nu toch voor een keer doen, in een poging ruimte te creëren ook andere meningen. Ijdele hoop, misschien, maar ik doe in ieder geval een poging.

Waarom en vanwaar al die haat tegen iedereen met een niet pro-Oekraiens mening, of iemand die kritische vragen stelt of simpelweg probeert deze oorlog te begrijpen vanuit alle kanten van het conflict? In iedere oorlog heb je nu eenmaal aan alle kanten van het conflict voor-en tegenstanders. Dat is een gevolg van dat het oorlog is en de perceptie van mensen verschillen.

Hier in de panelen ben je volgens sommigen al een Putinlover wanneer je geen oorlog wil, maar vrede en hoopt op onderhandelingen. Ja, zelfs dan ben je al een Putin versteher of wordt je er op zijn minst al van verdacht!

Het doet me af en toe terugdenken aan de begindagen van de Syrie-oorlog. Toen was ook iedereen tegen Assad. Die was verkeerd, die schond mensenrechten en pleegde oorlogsmisdrijven, die moest weg. De "rebellen" waren 'lief' en vooral 'gematigd' want dat zeiden zelfs politici in de Tweede kamer. Nou, dus niet, en ik weet nog dat toen dat uitkwam en er in de panelen voor het eerst over bericht werd, veel mensen over die reaguurders vielen. Onterecht, want die rebellen bleken helemaal niet zo "gematigd". Mijn punt is is dat je dat in de begintijd van die oorlog niet kon of mocht zeggen.

En daarin zie ik wél een vergelijking met nu. Zelfs al is het al aangetoond in meerdere rapporten van meerdere mensenrechtenorganisaties en de OHCHR, zo is het ook in deze oorlog.

Men kan - biijvoorbeeld - wel zeggen dat de Russen en de separatisten oorlogsmisdrijven hebben gepleegd (en dat is ook zo), maar niet dat óók de Oekrainers die hebben gepleegd. En men kan wel zeggen dat Russen en separatisten gevangenen hebben gemarteld, maar niet dat ... enz.

Het lijkt wel of iedereen met een niet uitgesproken pro-Oekraiense danwel anti-Russische mening gelijk een 'vijand' is?! Hierdoor kunnen ook onderzoeksjournalisten en oorlogsverslaggevers hun werk niet meer goed doen. Ik vind het daarom terecht dat men naar de EU rechter is gestapt om die internetblokkade. Maar het effect gaat verder. Het heeft ook effect op ons. Kritisch over iets reaguren dat niet in een pro-Oekraiens narratief past, en dan gelijk als "putin versteher" ofzo afgefakkeld worden, is denk ik niet goed. Waar gaat dat heen? Waar leidt dat toe?