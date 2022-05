Toch een kleine mijlpaal voor de Russen, en voor de Oekraïners, een platinum huwelijk. Ze schieten elkaar nu al 70 dagen de hersens in. Gisterenavond en vannacht besloot Rusland de bezorging van de luchtpost maar weer eens wat op te voeren: aanvallen op onder meer Lviv, Odessa en Dnipro, maar voor het eerst ook op Zakarpattia. "Cruise missiles hit every corner of Ukraïne." In totaal zeker achttien raketinslagen, voornamelijk op treinstations en andersoortige infrastructuur, plus nog wat knakkers uit de lucht gehaald. Voorts is het weer raak bij de Azovstal-fabriek in Marioepol, waar niet alleen soldaten zitten verstopt in het complexe gangenstelsel in en onder de fabriek, maar ook burgers. De Russen zijn vanochtend een nieuw offensief richting de fabriek begonnen, voorafgegaan door hevige aanvallen vanuit de lucht en vanaf zee. Toch gaat men vandaag weer proberen wat burgers te evacueren. Dan nog twee slotvragen. Is er nog goed nieuws? Nee, ook niet voor u: er is een olieboycot in de maak en dat gaat u merken, ook aan de pomp. Is er hoop op een uitkomst? Niet echt: hoewel de Amerikanen denken dat de oorlog 'binnen enkele weken' is afgelopen, staat Volodymyr Zelensky nog steeds met het mes tussen de tanden. Geen consessies, en de Krim weer terug naar Oekraïne. Later meer... LIVEBLOG!

