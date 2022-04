Even nog, en dan barst het gezeik weer los, na een periode van relatieve rust, waarin vooral de schade werd opgenomen, de lijken werden geteld en de horrordaden werden geturfd. Nieuwe satellietbeelden van ruimtetechnologiebedrijf Maxar laten Russische troepen en troepenverplaatsingen zien in het oosten van het land, bij plaatsen als Bilokurakyne en Kyslivka, maar de belangrijkste 'bevinding' (want dat was al wel bekend) is dat er sprake is van een opbouw van Russische eenheden bij Belgorod, net over de grens bij Kharkiv. Iedereen weet dat 'ze' gaan komen, alleen is het nog de vraag wanneer. Volgens de Oekraïense legertop zijn er een aantal Russische regio's op 'security alert' gezet en dat kan alleen maar slecht nieuws zijn. De Oekraïners laten voorts in de ochtendupdate weten dat Rusland hoe dan ook 'gewoon' doorgaat met luchtaanvallen op steden als Kharkiv en Zaporizhzhia. In een ander universum van gebrekkige geestelijke gezondheid gebruikte Joe Biden voor het eerst de term 'genocide'. "It's become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be a Ukrainian." Zelensky blij, ook al omdat er 750 miljoen dollar aan wapens aan zit te komen. LIVEBLOG, dus later meer...

UPDATE 8.34 uur - Foto's van een verwoest Marioepol hier, gekiekt tijdens 'an official tour organised by Russia's military'. Tsja

UPDATE 8.50 uur - Zelensky heeft dus voorgesteld die pro-Russische politicus Medvedchuk, gisteren gevangen, te ruilen met krijgsgevangenen

Est, Let, Lit en Pol op bezoek

KAART

Russen kunnen er geen zak van