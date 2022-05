Het gigantische terrein van de Azovstal-fabriek te Marioepol werd de voorbije 82 dagen het symbool van Oekraïense onverzettelijkheid in een oorlog tegen een op voorhand veel sterker geachte tegenstander. Onder erbarmelijke omstandigheden, met voortdurende bombardementen (met eergisteren ook weer beelden van fosformunitie), Tsjetsjeense troepen en Wagner-huurlingen die het complex probeerden te penetreren en soldaten die zich ondanks zware verwondingen weigerden over te geven, maar ook met burgers die gevangen zaten in het gangen- en bunkercomplex onder de fabriek. Gisterenavond werden er plots tientallen bussen gesignaleerd bij het complex: de strijdende partijen sloten een overeenkomst over de evacuatie van 264 Oekraïense soldaten. 53 zwaargewonde soldaten zijn naar het ziekenhuis in Novoazovsk gebracht, de overige 211 zijn naar Olenivka gebracht. Beide plaatsen liggen in door Rusland bezet gebied. De soldaten worden geruild tegen Russische gevangenen. In zijn nachtelijke toespraak heeft president Volodymyr Zelensky de evacuatie van de soldaten bevestigd: hij spreekt over 'een moeilijke dag', maar noodzakelijk om 'het land en de mensen van het land te redden'.

Hoewel het nog niet helemaal duidelijk is, lijkt het erop dat de strijd om de Azovstal-fabriek gestreden is. Zo kopt Reuters: "Ukraine ends mission to defend Azovstal steel plant." Er zitten weliswaar nog enkele honderden soldaten verschanst in het complex, maar ook zij lijken spoedig geëvacueerd te worden. Onderminister van Defensie Hanna Maliar richt zich in een video tot de overgebleven strijders in de fabriek: het doel is ze naar buiten te krijgen. De missie is 'voltooid' en volgens Maliar zelfs een 'succes', want dankzij de verdedigers van de Azovstal kon Oekraïne tijd winnen, hergroeperen en de hulp inroepen van andere landen. De Russen benaderen het verhaal natuurlijk wat anders: zij spreken van een 'capitulatie'.

Het nieuws over de Azovstal-fabriek inspireerde Rusland de 'grootste aanval sinds het begin van de oorlog' uit te voeren op (de regio) Lviv, de zogenaamde veilige haven in het westen van Oekraïne. In totaal werden er acht zware explosies gehoord, maar er was ook veel onduidelijkheid: burgemeester Andriy Sadovy van Lviv riep burgers eerst op in de schuilkelders te blijven, later krabbelde hij wat terug. Het lijkt erop dat de Russen het (ook?) op een militair complex ten westen van Lviv gemunt hadden, mogelijk een complex met NAVO-betrokkenheid, en slechts enkele kilometers van de Poolse grens. Dat wordt nog gezellig. Later meer... dit is een LIVEBLOG.

UPDATE 8.48 uur - Oekraïne claimt nu: in totaal 27.900 Russen dood

Lviv