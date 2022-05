@bananabanana Je wilt niet dit, maar je wilt ook niet dat. Enerzijds zus, anderzijds zo. Misschien......

Precies hetgeen waar "Het Westen" eens mee moet stoppen, dat eindeloos uitstellen van een keus. Putin heeft zijn keus allang gemaakt. Ook China laat niets aan duidelijkheid over ten aanzien van de keuze die het maakt t.o.v. bijv. Taiwan. Nee, dan Biden: flink van de toren blazen over het "US-commitment" ten aanzien van Taiwan om vervolgens door de woordvoerders te laten verklaren dat de woorden van Biden anders bedoeld zijn. En dat niet een keer, niet twee keer, maar zelfs drie keer in korte tijd.

En de lijst kan eindeloos uitgebreid worden: zijn we nog steeds afhankelijk van medicijngrondstoffen? Wordt er iets gedaan aan de instroom van asielzoekers? Gaan we nu wel bouwen aan een krijgsmacht die zijn spierballen kan doen rollen? Zelfs dichter bij huis, op lokaal niveau, zijn de voorbeelden eindeloos van het "kicken the can down the road", het in een fuik zwemmen, het tering naar de nering zetten.

Het is geen duivels dilemma. Het is uitstelgedrag of nog erger. Personel is policy. En dat personel kiezen we zelf. We krijgen wat we verdienen.