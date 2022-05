De oorlog gaat niet goed eindigen voor Oekraïne. Rusland draait Oekraïne de nek om. Deportatie en zuivering in filtratie kampen, daarna russische onderwijs voor wie gebleven is. Iedereen die tegen Rusland is verdwijnt. Plaatsnamen, straten worden hernoemd, het land wordt gerussificeerd. De natie Oekraïne moet vernietigd worden. Het land waagde het Poetin af te wijzen in 2014 en daarom moet het land nu verdwijnen. Kapot. Dood. Dat is nu de "Russki Mir" waar iedere ex USSR staat voor vreest. De verstikkende omhelzing door moedertje Rusland. Kom maar lieverd, ik druk je dood aan mijn borst. Jij wilde toch zelfstandig zijn? Nou dat gaat mooi niet door.

Rusland is een door en door ziek land. Doordrenkt van een misselijk mengsel van grootheidswaan, slachtofferisme en "entitlement". Om één of andere reden menen Russen aanspraak te kunnen maken op de erfenis van de USSR, hoewel dat een gelijkwaardige bond van staten was, waarbij Oekraïne evenveel rechten had als Rusland, in theorie dan. Feitelijk was een een schema waarin Rusland andere staten uitbuitte, leeg roofde en terroriseerde. Voor veel Russen echter was dit een mooie tijd, gemakshalve even Stalin en zijn misdaden vergetend. Maar hoe kan een land normaal zijn, als de ene buurman de andere verraadde aan de NKVD? Het land is ziek.