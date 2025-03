Hallo Nederland. Allemaal vandaag even extra aardig doen tegen uw postbode. Want ze hebben het zwaar. Regen, wind, koud, lekke banden, honden, jongeren op fatbikes, hitsige huisvrouwtjes, losse stoeptegels en onwillige buskleppen. De tijd dat Mijnheer Mevrouw de Postbesteller een respectabel iemand was met heel veel elastiekjes aan het stuur is voorbij. De Postbode anno 2025 is een door spreadsheets tot slaaf gemaakte sloeber die EXTRASPECIALE LOOPROUTES moet afleggen, want dat is efficiënter volgens excel. Zeg het maar in uw eigen woorden, postbode:

"Nu bedenkt een extern bedrijf voor ons de looproutes. Fietsen moeten we zelf aanschaffen, er is wel een fietsplan maar dan moet je bovenwettelijke vakantie-uren hebben en die heeft een postbezorger niet.”

Allemaal leuk en aardig... die bommen en granaten voor Zelensky, miljoenen voor Afrika en prefab tunneldelen voor Gaza. Maar onze postbodes, die hebben het pas echt zwaar. En dat allemaal omdat u zit te mailen en te appen. Stuur daarom allemaal een ansichtkaartje naar Waldorpstraat 3; 2521 CA Den Haag. Zonder postzegel, dat zal ze leren.