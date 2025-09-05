Verdrietig nieuws voor iedereen die een bedrijf heeft in Nederland. Als je zomaar 15 miljoen subsidie wilt, dan mag dat dus helemaal niet van de rechter. PostNL, bekend van het kwijtraken van uw post die trouwens ook steeds duurder wordt om te versturen, heeft een rechtszaak tegen de Staat verloren. Straks heeft PostNL helemaal geen geld meer om aan belangrijke dingen uit te geven zoals 20.000 euro aan het bekende duo Frank & Rogier. Wat een schande!

UPDATE: PostNL zegt fuk joe, dan brengen wij geen post meer