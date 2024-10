Maar er is geen asielcrisis, echt niet

Een bericht van de NOS dit weekeinde: “Geen werk voor 18.000 asielzoekers en statushouders door wachtlijst bsn.” Zonder burgerservicenummer geen werk (of uitkering, bijna de helft van deze groepen gaat hangen aan de Rijkstiet) laat staan een huis. Kwalijke zaak dus: bijna alle sectoren komen handen tekort. Bovendien loopt de schatkist nu tientallen miljoenen euro’s mis; want wie niet werkt, betaalt geen belasting. Een zinnetje uit het artikel valt op: “Begin 2022 stonden er nog 2330 mensen op de wachtlijst voor een bsn.” Alarmbellen gaan af; want waarom vermeldt de NOS de aantallen uit 2023 eigenlijk niet?

De cijfers erbij gezocht en gevonden in een Kamerbrief uit mei vorig jaar van dan nog staatssecretaris asielzaken Eric van der Burg (VVD) en Binnenlandse Zaken-stas Alexandra van Huffelen (D66). Het duo schrijft dat het op dat moment gaat om 13.440 personen zonder bsn. In een soortgelijke schrijven vandaag exact een maand geleden (!) meldt de nieuwe stas BZK Szolt Szabó (PVV) dat de aantallen zijn uitgegroeid tot 17.500 personen. Door de NOS zaterdag (BTW: waarom brengt de NOS dit verhaal gisteren en niet een maand eerder?) gemakshalve maar afgerond naar eerder genoemde 18.000.