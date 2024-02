Westerwolde kan lekker cashen nu het COA dagelijks 15.000 keiharde euro's dient over te maken aan de gemeente. De rechter gaf de opvangclub vier weken de tijd om het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel terug te brengen naar minder dan tweeduizend en nu die periode afloopt is er uiteraard niets veranderd. Gisteren snurkten er nog 2.200 nieuwe Nederlanders in de opvangcentrale en omdat ze die overbezetting echt niet vandaag gaan oplossen moet het COA de portemonnee trekken. Geen probleem voor een organisatie met een miljardenbudget en enorm vestzak-broekzak wat betreft uw belastingeuro's, maar wel een duidelijk signaal dat zelfs de stap naar de rechter zinloos is in de strijd tegen de aanhoudende asielcrisis. Dwangsommen zijn slechts een extra belasting op een falend systeem en bij overschrijding van het budget staat er altijd weer een extra lading overheidsgeld klaar voor deze bodemloze asielput. Ondertussen ontvangt de gemeente Westerwolde een extra zakcentje, maar daarmee vermindert de overlast voor de bewoners van Ter Apel niet. Typisch voor dit asielbeleid: alles duurder en niemand wint.

UPDATE: Toch nog een dagje uitstel voor het COA. Dat verandert: helemaal niets.