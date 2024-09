De dag die je wist etc etc

Het was natuurlijk al een teringzooi bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar volgens het COA is het vanaf nu ook officieel een teringzooi. "In het aanmeldcentrum in Ter Apel is sprake van een noodsituatie, zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De kans bestaat dat vannacht weer mensen buiten moeten slapen. "Het wordt heel krap, we bekijken de situatie per uur", aldus een woordvoerder.

Hoewel bij sommigen een jubelstemming heerst omdat er eindelijk harde actie wordt ondernomen op gebied van asiel, heeft burgemeester Velema van Westerwolde geen goed woord over voor minister Faber. "De minister loopt weg voor haar verantwoordelijkheid. Zij is verantwoordelijk voor mensen die voor asiel naar Nederland komen. Ze heeft tijd genoeg gehad en voldoende mogelijkheid om mensen op een fatsoenlijke manier onder te brengen. Dit doet ze bewust niet."

Of er net zoals vorig jaar weer moet worden ingegrepen door Artsen Zonder Grenzen moet nog blijken, maar de voortekenen zijn alleszins ruk. We nodigen iedereen die nog stellig beweert dat we de asielsituatie geen crisis mogen noemen uit dat vanavond uit te leggen aan de buitenslapers.