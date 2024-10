Terwijl wetenschappenlijk academisch links rechts troelala elkaar de hersens inslaat met "feiten", "cijfers" en "statistieken" over immigratie, knutselt het echtpaar Faber-Wilders een knoepert van een gratis spoednoodAZC in elkaar ergens in de Flevopolder om de asielcrisis op te lossen. Wie is er hier nou hardvochtig? Wie is er hier nou empathisch? Tijdelijke spoednoodopvang "Camping Paradise" blijft overigens tot half maart open, dan wordt het terrein weer vrijgegeven voor wetenschappenlijk academisch linksblanke festivaldrugsgebruikers die komen bouncen op Frie Pellestijn.