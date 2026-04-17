Lale Gül maakt döner kebab van Dennis Schouten
Zin in kebab nu
Gedoetjes tussen intellectueel sekssymbool Lale Gül en ophef-lulletje rozenwater Dennis Schouten, die bij Roddelpraat zijn kijk gaf op een mogelijke relatie tussen Gül en Jan Smit. "Met alle respect, hij is veertig jaar, is nog net jong, kan nu gewoon een leuke, frivole Nederlandse meid krijgen, en dan, met alle respect, zij is wel een Turk, toch (...) Een afgekeurde Turk." Ja kijk, slechte satire is ook satire, allemaal prima, ware het niet dat Schouten de afgelopen jaren vaker in Lale's dm's gleed dan in een depressie, en die berichtjes na de uitzending subiet op X verschenen. Maximale impact voor Roddelpraat weer, mooi om te zien. Volledige dm-geschiedenis na de breek.
Deze afgekeurde Turk kreeg eerst hele andere berichten pic.twitter.com/zJYXhkTdKr— Lale Gül (@lale_gul89) April 16, 2026
