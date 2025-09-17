Ja waar zijn we in godsnaam mee bezig. Comedian Fabian Franciscus had net opgetreden wilde op Amsterdam Centraal de trein pakken, toen iemand hem aanschoot om hen een box te geven. Toen Fabian dat weigerde, werd hij loei- en loeihard (en vanachter) tegen de grond geslagen. Op camerabeelden is te zien hoe de dader voor en na de mishandeling gezellig op het station rondhangt met een piepjong kind. Die is dus geschift, gestoord en op z'n minst een beetje psychopathisch. Fabian zelf sluit overigens niet uit dat de aanval te maken had met een aflevering van zijn De Cancelshow waarin Jan Roos en Dennis Schouten van Roddelpraat te gast waren (beeld na de breek).