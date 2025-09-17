ZoekZoek. Totale gek takelt comedian uit het niets toe op station
"Bijna halfblind"
Ja waar zijn we in godsnaam mee bezig. Comedian Fabian Franciscus had net opgetreden wilde op Amsterdam Centraal de trein pakken, toen iemand hem aanschoot om hen een box te geven. Toen Fabian dat weigerde, werd hij loei- en loeihard (en vanachter) tegen de grond geslagen. Op camerabeelden is te zien hoe de dader voor en na de mishandeling gezellig op het station rondhangt met een piepjong kind. Die is dus geschift, gestoord en op z'n minst een beetje psychopathisch. Fabian zelf sluit overigens niet uit dat de aanval te maken had met een aflevering van zijn De Cancelshow waarin Jan Roos en Dennis Schouten van Roddelpraat te gast waren (beeld na de breek).
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
ZoekZoek. Ajaxsupporter mishandelt man in Feyenoordshirt op het Museumplein
Voetbal is oorlog, blijkt andermaal
ZoekZoek & ZoekZoek! Nepagenten
Van de straat met deze klojo's!
Boom Chicago tuft gecancelde Joodse comedian Yohay Sponder nog één laatste keer in de bek
Life is better when you laugh together!
ZoekZoek. Knakker die Cemil Önal neerknalde
Even afrekenen graag
Stamcafé. The Naked Gun is TERUG, met Liam Neeson??
En alvast een aardig OJ Simpson-grapje
Lachen om iemand op een podium in het stamcafé
Theaterzaal annex stamkroeg