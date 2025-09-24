Goh hee geinig een interview met Akwasi in Het Parool. Die heeft een nieuw boek, Brieven aan Anton de Kom. Of Anton de Kom zit te wachten op brieven van Akwasi en wat er precies in de brieven staat (wellicht: excuses voor het slavernijverleden?) weten we verder nog niet, maar gelukkig gaat de rest van het interview over Akwasi in zijn rol als OMROEPDIRECTEUR. Het is alweer 5 jaar geleden dat Omroep ZWART de vereiste 50.000 leden aantikte en wat blijkt: Daarvan zijn er in de tussentijd alweer 12.000 weggelopen (oke eerder dit jaar nog 13.000). Dit ondanks al die megasuccessen, zoals daar zijn De Afhaalchinees (over de discriminatie van Chinese mensen), Niet Mijn Schuld (over de discriminatie van mensen met een studieschuld), Aut There (over de discriminatie van autistische vrouwen van kleur), Homerun Curaçao (over de discriminatie van Curaçaose honkballers) EN VELE ANDEREN. Nu moet Omroep Zwart vóór december maar liefst 60.000 leden zien te werven om te blijven bestaan. We hopen dat het lukt, want zo te lezen heeft Mr. Pietschopper nog zat geweldige programma-ideeën. Bijvoorbeeld een talkshow LUISTERSHOW, want 'Ik vraag me af of je nog meer moet praten in tijden dat er geluisterd moet worden'. We kunnen niet wachten.