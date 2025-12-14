Bassiehof – Zelfs de BBB-minister wil geen BBB-onderzoek naar activistische NPO
Wel heeft Gouke Moes een stappenplan voor u
Geen NPO debat meer in 2025. Het overleg over de mediabegroting met BBB-minister van Onderwijs en Media Gouke Moes (da’s deze) had afgelopen week zullen plaatsvinden maar is verplaatst naar maandag 26 januari volgend jaar. Dat is pijnlijk voor de omroepen die in de weken voorafgaand aan de vergadering volgens een zorgvuldig opgesteld schema dagelijks lieten weten welk programma vanwege de bezuinigingen nu weer zou verdwijnen. Dit alles gevolgd door huilende commentaren, petities en opiniestukken van NPO-medewerkers en -fans. Als toetje werd er ook nog een Mona-rel opgeklopt. Maar de Kameragenda gaat zijn eigen gang en nu moet de ophefwekker helemaal opnieuw opgewonden worden.
BBB-voorvrouw Caroline van der Plas had voor de zekerheid twee weken geleden al een voorschot op de begrotingsbehandeling genomen. Ze wilde een apart debat over journalistiek activisme bij de NPO. Ook vroeg ze zich af of de regering van plan was om in navolging van het BBC-schandaal de publieke omroep onder het vergrootglas te leggen middels een onderzoek. Er bleek geen Kamermeerderheid voor; de kwestie zou prima bij het aankomende mediadebat passen, besloot een Kamermeerderheid. Een debat dat nu dus niet doorgaat.
Alsof de duvel ermee speelt had SGP-voorman Chris Stoffer ondertussen Kamervragen met dezelfde strekking gesteld aan minister Moes. Welke lessen trekt de NOS uit zorgen die leven over de rol van de BBC bij de berichtgeving over Gaza? Ook de zwarte kous pleit voor een onderzoek zoals bij de BBC. Die vragen werden deze week wél beantwoord.
De BBB-bewindsman is geen voorstander van zo’n onderzoek, schrijft hij. De NOS is volgens hem – verwijzend naar dit bericht uit oktober 2023 (!) - transparant genoeg over de eigen werkwijze. Bovendien gaat het kabinet niet over de inhoudelijke invulling van de programmering van de NOS. Moes: “Het is niet aan de overheid of politiek om zich te mengen in journalistieke inhoud.” Een jaar geleden had BBB ook al om zo’n onderzoek gevraagd, dat strandde bij toenmalig minister Eppo Bruins (NSC). Nu dus bij de eigen minister.
Wel heeft Moes in zijn beantwoording een stappenplan voor de kritische kijker.
1. Bij onvrede over de duiding gegeven aan specifieke berichtgeving kan iedereen contact opnemen met de desbetreffende omroep of redactie.
2. Wanneer iemand niet tevreden is met de reactie van de omroep of redactie, is er de mogelijkheid om een melding te maken bij de Ombudsman voor de publieke omroepen.
3. De Ombudsman kan naar aanleiding van klachten nader onderzoek doen naar het journalistiek handelen van de omroep of redactie.
En daar mag de bbbelastingbetaler het mee doen.
