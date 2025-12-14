Geen NPO debat meer in 2025. Het overleg over de mediabegroting met BBB-minister van Onderwijs en Media Gouke Moes (da’s deze) had afgelopen week zullen plaatsvinden maar is verplaatst naar maandag 26 januari volgend jaar. Dat is pijnlijk voor de omroepen die in de weken voorafgaand aan de vergadering volgens een zorgvuldig opgesteld schema dagelijks lieten weten welk programma vanwege de bezuinigingen nu weer zou verdwijnen. Dit alles gevolgd door huilende commentaren, petities en opiniestukken van NPO-medewerkers en -fans. Als toetje werd er ook nog een Mona-rel opgeklopt. Maar de Kameragenda gaat zijn eigen gang en nu moet de ophefwekker helemaal opnieuw opgewonden worden.

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas had voor de zekerheid twee weken geleden al een voorschot op de begrotingsbehandeling genomen. Ze wilde een apart debat over journalistiek activisme bij de NPO. Ook vroeg ze zich af of de regering van plan was om in navolging van het BBC-schandaal de publieke omroep onder het vergrootglas te leggen middels een onderzoek. Er bleek geen Kamermeerderheid voor; de kwestie zou prima bij het aankomende mediadebat passen, besloot een Kamermeerderheid. Een debat dat nu dus niet doorgaat.

Alsof de duvel ermee speelt had SGP-voorman Chris Stoffer ondertussen Kamervragen met dezelfde strekking gesteld aan minister Moes. Welke lessen trekt de NOS uit zorgen die leven over de rol van de BBC bij de berichtgeving over Gaza? Ook de zwarte kous pleit voor een onderzoek zoals bij de BBC. Die vragen werden deze week wél beantwoord.