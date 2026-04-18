VIDEO. Gerard Joling vs. biersmijter
Laat je niet gek maken Geer!
Wie gooit er nou in godsnaam bier op die sympathieke Gerard Joling? Dan ben je óf echt heel erg dronken - zo dronken je in een takkelijer en biersmijter verandert - óf dan ben je van nature een takkelijer. In ieder geval kreeg Joling dus al dan niet koud bier over zijn mooie glittertrui heen, en laat dat nou net het énige zijn waarmee je Gerard Joling pisnijdig krijgt. En een pisnijdige Joling betekent: een bierdouche. Voor de biersmijter dan. Ja en voor wat er daarna gebeurt (meer beeld na de klik) hebben we woorden als 'schermutseling', 'pats', 'bam', 'klap' en 'au' uitgevonden. Eindstand: beiden nat, takkelijer op de grond en vechtersbaas Joling niet langer gierende Geer maar wel fier overeind als overwinnaar. Joling ging hierna helaas (haha nee niet helaas) niet door met zingen. Goed, zin in bier nu.
