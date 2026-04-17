Als FTM-figuur Eric Smit (die gelijk had over Wijers, red.) érgens niet tegen kan, dan is het wel dingen die niet helemaal zuiver zijn, versneden, zeg maar. Daarom zul je hem ook nooit iets zien kopen waarvan hij niet helemaal zeker weet wie ervan profiteert, en daarom zit hij op LinkedIn te zeiken dat Rutger Bregman iets over OpenAI vindt (grappig wel, aangezien Bregman zelf zijn tenenkrommende tekstjes door AI laat """nakijken""") maar nog wel actief is op het kwaadaardige platform X. En dat zegt Smit dus op LinkedIn, het platform waar je ook een hoop over kunt vinden, namelijk vooral dat het het afschuwelijkste platform ooit is, waar volkomen overbodige hbo+'ers elkaar van het werk houden door op te scheppen over wat voor fantastische dingen ze nou weer op hun werk hebben gedaan of, nog erger, wat ze nou weer voor verschrikkelijks hebben meegemaakt in hun privéleven en hoe jij daar lessen uit kunt trekken voor de customer journey van een bestelsite voor wc-papier. Tegenwoordig kun je LinkedIn bijna niet meer openen of je ziet een door AI gegenereerde post over hoe je AI moet inzetten bij het verwisselen van een autoband of anders een inspirerend verhaal over iemand die er in een modderbad in Zuid-Tibet achterkwam dat ze zich niet meer als accountant maar als controller identificeert. Er zijn snuffvideo's uit Bangladesh waar je minder pijn aan je ogen van krijgt dan van een gemiddelde LinkedInpost. Wist u dat voor iedere LinkedIn-zoekopdracht er drie kinderen in Afrika 600 meter extra naar een waterput moeten lopen? Nou, wij wisten dat ook niet want we hebben het net verzonnen, maar als het waar zou zijn zou er vast wel weer een of andere wijsneus op LinkedIn er een inspirerende draai aan geven. LinkedIn hee. Als de mensheid ergens kapot aan gaat dan is het niet aan malaria, of aan 15% korting op leuke kleren die ons door de moraalmaffia van Jan Slagter door de neus is geboord, maar aan LinkedIn. Rot op met je LinkedIn man. Waar ging dit ook alweer over. O ja. Eric Smit. Boos op Rutger Bregman. Wie heeft gelijk. Alsof je moet kiezen tussen een schroevendraaier in je pisbuis of een brandende fakkel in je naad. We hopen hartgrondig dat iedereen die aan deze discussie deelneemt verliest. Maar goed. Reaguren kan hieronder. Of op X. Maar alstublieft NIET op LinkedIn.