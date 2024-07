Ja nee wij zijn geen Volkskrantcolumnisten, maar als we Volkskrantcolumnisten waren, dan hadden we waarschijnlijk zoiets geschreven:

"In rechts georiënteerde media krijgen de linkse oppositie en achterban slechte kritieken. In dit naar links overhellende ochtendblad zijn de rechtse regering en haar kiezers de kwaaie pier. Het verschilt weinig van de partijdige geestdrift van voetbalsupporters. Zulke geestdrift is niet aanstekelijk, maar afstotelijk. Vooral van links."

(...)

"Vroeger vol van klassenstrijd, nu vol van moraliteit. Vroeger erop gericht het volk te verheffen, nu erin geslaagd het volk als ‘domrechts’ te verwerpen. In deze krant wordt regelmatig uit dat vaatje getapt. Als puber bezorgde ik de Volkskrant in de hoofdstedelijke volksbuurt waarin ik opgroeide, inmiddels een yuppenbuurt. Deze krant was een volkskrant, maar lijkt inmiddels meer een clubblad voor brahmaans links. En ideologisch blijf ik liever clubloos.

Want ideologie ontaardt gemakkelijk in weerzinwekkend fanatisme."

Ene Martin Lambregts is dus wél Volkskrant-columnist. Zijn hele relaas (moeite waard) lees je hierrr.