LIVE. Restdag Algemene Politieke Beschouwingen zes kleine partijen en zevende dwerg Dick Schoof

Dickie!

DEN HAAG - Demissionair premier Dick Schoof bereidt zich, tijdens een kort fotomoment, in zijn werkkamer voor op de tweede dag van de Algemene Beschouwingen. ANP REMKO DE WAAL

De Algemene Politieke Beschouwingen zijn voor een premier toch een beetje wat het ontslag van Jimmy Kimmel is voor iedere zichzelf respecterende opiniemaker op BlueSky: een moment om uit de schaduw te stappen en te laten zien waar je staat. Maar ja. Dick Schoof is dubbel demissionair dus Dick Schoof staat er vooral een beetje voor Dick Snot bij. De afgang van Eddy van Hijum (NUL interrupties) zal hem dankzij de DENK/PvdD/VOLT/GroenLinks-PvdA-colonne die er Algemene Gaza Beschouwingen van wil maken wel bespaard blijven. Maar! Voor het zover is, gaan we eerst nog luisteren naar zes fractievoorzitters die gisteren nog niet aan de beurt zijn geweest: Esther Ouwehand (Partij voor de Gaza), Lideweij de Vos (Forum voor Baudet), Chris Stoffer (FC Israël), Mirjam Bikker (had gisteren de hele tijd wat te zeuren maar dan werd het al heel gauw saai), Laurens Dassen (Yuppen voor Gaza) en Joost Eerdmans (Groep Luchtalarm). Livestream na de break.

Tags: apb25, dick schoof, aaaah
@Ronaldo | 18-09-25 | 10:10

