Heeee toch nog even wat reuring tijdens de Algemene Gazaanse Beschouwingen. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren in Gaza (zoals koeien in Gaza, stieren in Gaza, kippen in Gaza, enz.) in een Palestijns huispak. Mag niet van de reglementen, wil Ouwehand toch en mag aanvankelijk ook door van Martin Bosma. Tot Lidewij de Vos (ook een dier) bezwaar maakt, aangezien de complotmarmot met z'n foetusshirtje zich ook moest omkleden, waarna Ouwehand zich na veel loeien en tokken maar weer in het watermeloentje hijst. Punt gemaakt, alle dieren in Gaza gered van de rituele slacht.